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Сушко отреагировал на "вброс" касательно союза харьковской ячейки СН с ОПЗЖ

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Сушко отреагировал на &quot;вброс&quot; касательно союза харьковской ячейки СН с ОПЗЖ
Фото: Hyser

Руководитель Харьковской партийной ячейки СН Павел Сушко отреагировал на информацию касательно якобы наличия у него союза с главой местной партийной организации ОПЗЖ Игорем Райниным. Такую, со ссылкой на одного из политологов, распространили сегодня ряд украинских СМИ.

По словам Сушко, информация подобного характера появилась после голосования на крайней сессии Харьковского горсовета, потому что "кому-то не понравилось, что у фракции "Слуга народа" есть свое мнение".

"Все это провокация и неправда. Фракция четко выполняет программу партии "Слуга народа" и всегда придерживается позиции президента. Партия рекомендовала фракции не поддерживать все решения, которые выносятся в зал с нарушением регламента, что у депутатов даже нет возможности ознакомится со всеми тонкостями предложений. Также фракция "Слуга народа" проголосовала за то, чтобы не поддерживать решения, которые имеют коррупционные риски.

Конечно же это кому-то не понравилось, что у фракции есть свое мнение, и вот результат. А кому эти вбросы выгодны? – все же очевидно", - сказал он.

Сушко считает, что вброс о якобы его "союзе" с Райниным рассчитан на президента, а также осуществлён с целью давление на депутатов.

"Да, вот такими заказными кампаниями пытаются оказать давление. Но я еще раз подчеркну, что фракция "Слуга народа" должна и будет поддерживать только те решения, которые направлены на благополучие горожан, и с которыми депутаты имели возможность ознакомиться", - отметил политик.

Он добавил, что глава ОГА должна заниматься своими прямыми функциональными обязанностями, а не пытаться оказывать админдавление на депутатов.

"После сессии начали писать, что, мол, только благодаря губернатору "удалось изменить позицию депутатов". То есть получается, что руководителями области было оказано давление на депутатов, использован админресурс? Или как?

Я считаю, что руководитель области должна заниматься своими прямыми функциональными обязанностями, проблематикой ковида, например, потому что Харьковская область – лидирующая по распространению заболевания, а в областной больнице нехватка концентраторов, и так далее. Поэтому, если кто-то и снижает рейтинг партии в регионе, то это как раз эффективность губернатора", — подчеркнул Сушко.

Ранее эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что харьковское крыло СН якобы вступило в союз с ОПЗЖ, чем снижает рейтинг партии. Фактов такого союза он не привел.

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