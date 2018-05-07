Сущенко прислал из СИЗО свою новую картину

Автор: Роман Сущенко Lisbonne

Роман Сущенко нарисовал улицы Лиссабона чаем, кетчупом и луковой шелухой.

Об этом сообщил "Укринформ".

"Lisbonne. Roman Sushchenko/Роман Сущенко. 2017. Лефортово. Бумага, шариковая ручка, луковая шелуха, карандаш, чай, кетчуп", - написал украинский журналист на обороте рисунка, отправленного в Украину еще 21 октября 2017 года.

Картину получила его дочь Юлия.

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Это уже двенадцатое изображение, которое журналист прислал из московского СИЗО "Лефортово" более чем за полтора года заключения. Сущенко рисует пейзажи европейских городов - улицы Киева, Парижа, Женевы, Венеции.

30 сентября 2016 года собственного корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.