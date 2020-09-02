Суркисы выиграли в суде у государства $ 350 млн

Суркисы отсудили у государства 10 миллиардов. Фото: Минфин

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск шести оффшорных компаний братьев Игоря и Григория Суркисов в государственный "ПриватБанк" о порядке исполнения решения суда с 2017 года о обязательства банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценили в 350 млн долларов.

Банк не планирует выплачивать 350 млн долларов в пользу оффшорных компаний. Однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка, сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев, информирует Интерфакс.

"Заявления шести компаний удовлетворены в полном объеме. Мы перешли от неимущественного характера спора к имущественному. Органы Государственной исполнительной службы пока должны взыскать средства с банка", - сказал Пожидаев.

В исковом заявлении компании Суркисов просили суд точно определить сумму, которую должен им выплатить "ПриватБанк" в рамках выполнения обязательств по обслуживанию депозитов, которые оффшорные компании разместили еще до национализации банка - в 2012-2014 годах - на счетах его кипрского филиала. Кроме того, компании просили суд предоставить возможность Государственной исполнительной службе принудительно взыскать со счетов "ПриватБанка" соответствующие средства в случае отказа банка от их добровольного погашения.

Согласно позиции "ПриватБанка", соответствующие договоры оффшоров Суркисов считаются на сегодняшний день выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии в качестве депозитов связанных с банком лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел "договорняк" между судьями и олигархами

В конца 2016 года во время национализации "ПриватБанка" деньги, которые семья Суркисов и их компании разместили на депозитах в "ПриватБанке" и в его филиалах, попали под процедуру bail-in, поскольку Суркисы были признаны связанными с "ПриватБанком" лицами. Таким образом, их деньги были обменены на акции банка в процессе национализации, а затем считается, что таких депозитов уже не существует.