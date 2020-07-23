"Суркисы, от**итесь от "Динамо" - ультрас возмутились назначением Луческу тренером

Болельщики футбольного клуба "Динамо" возмутились назначением Мирча Луческу тренером.

Заявление появилось на странице "WBC Ультрас Динамо" в Facebook

"Что же, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" - это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой.

На данный момент мы обращаемся ко всем работникам "Динамо" Киев, у которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуаций - написать заявление на увольнение. Всех болельщиков, кому болит за "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать.

Суркисы - от*битесь от "Динамо"! - говорится в заявлении.

Также болельщики опубликовали фото с плакатом.

Владельцем футбольного клуба "Динамо" является Игорь Суркис - брат Григория Суркиса, нардепа от ОПЗЖ.

Между тем пользователи в соцсети призывают объявить бойкот клубу.

"Гребанные торгаши, которые убили лучший футбольный клуб Украины, окончательно делают все, чтобы ДК превратилось в клоунов. Они убивают символ украинского сопротивления.

Призываю всех и каждого - отказывайтесь от поддержки этого г*вна. Не ходите на стадионы, не носите одежду с эмблемой, не смотрите телетрансляции.

Мы объявить бойкот всему, что связано с "Динамо", пока им руководит эта шобла", - написал в Facebook журналист Богдан Буткевич.

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Последним местом работы Мирчи Луческу была сборная Турции, которую он оставил 2019-го. До этого 12 лет был тренером "Шахтера".