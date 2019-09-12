Супрун: я остаюсь дома, в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 792
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2421
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1044
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1791
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2466
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1035
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1476
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1170
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2178
Фото
Все фото
4
4
28
15
3
&quot;Одна из главных войн - дипломатическая&quot; - Зеленский представил Пристайко
"Одна из главных войн - дипломатическая" - Зеленский представил Пристайко
Зеленский снова приехал в Раду
Зеленский снова приехал в Раду
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Как самый молодой в истории министр попал в правительство: подробности жизни чиновника
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Видео
Все видео
Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)
Льготы для евроблях и наказание для прогульщиков: Рада собралась на заседание (фото)
"Слуга народа" вляпался в кнопкодавство
"Слуга народа" вляпался в кнопкодавство
Рада возвращает наказание за незаконное обогащение (онлайн)
Рада возвращает наказание за незаконное обогащение (онлайн)
"Мы еще встретимся и поговорим" - нардеп-кнопкодав пригрозил журналистам
"Мы еще встретимся и поговорим" - нардеп-кнопкодав пригрозил журналистам
Показали первого кнопкодава Верховной Рады 9-го созыва
Показали первого кнопкодава Верховной Рады 9-го созыва
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4320
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1575
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30573
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 171
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
четверг, 12 сентября 2019 19:48

Супрун: я остаюсь дома, в Украине

1 Комментировать
Супрун: я остаюсь дома, в Украине
Супрун продолжит заниматься темой здравоохранения в Украине. Фото: Макс Левин, lb.ua

Бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун продолжает участвовать в политической жизни страны.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua

"Я остаюсь дома, в Украине. Хотя очень многие говорят, что я собираюсь выезжать и, думаю, об этом будут писать следующие несколько месяцев каждый раз, когда буду ехать в сторону аэропорта. А я много езжу, в том числе на конференции в Европу и США по охране здоровья, поскольку в других странах очень уважают то, что мы делаем.

Я буду и впредь поддерживать трансформацию системы здравоохранения. Уже не изнутри министерства, а извне. Мы планируем развивать свою коммуникационную платформу. Также хотим создать аналитический центр, который будет заниматься темой здравоохранения", - сказала она.

Супрун объяснила, почему не пошла в партию.

"Я встречалась с представителями некоторых партий, в частности, "Голосом". Но думаю, что сегодня в Украине партии не могут изменить систему, а могут лишь люди. И я не хотела участвовать в какой-либо партии, с которой у меня не полностью совпадают ценности.

Не дошло даже до того, чтобы мне предлагали, я сразу сказала, что не хочу", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун: Мафия возвращается

Кабинет министров уволил Ульяну Супрун и Александра Линчевского с должностей заместителей министра здравоохранения. Об этом сообщал премьер-министр Алексей Гончарук.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супрун: я остаюсь дома, в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

Погибла украинка, которая исполнила таран

Украинцы отличились под Веной

Немцы спасли пассажиров торпедированного корабля

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 50158
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 37317
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
8
 Просмотров: 26361
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 23859
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 5 Просмотров: 18270
Политика
"Слуги"-кнопкодавы нарушают Конституцию, а наказывают Геращенко: во фракции Вакарчука сделали заявление
"Слуги"-кнопкодавы нарушают Конституцию, а наказывают Геращенко: во фракции Вакарчука сделали заявление Просмотров: 1197
Новый парламент впервые провалил голосование
Новый парламент впервые провалил голосование 1 Просмотров: 1539
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 8 Просмотров: 17884
"Украина не прекращала расторжений договоренностей с Россией" - МИД
"Украина не прекращала расторжений договоренностей с Россией" - МИД Просмотров: 288
Зеленский поделился планами "ближайшего контакта" с Путиным
Зеленский поделился планами "ближайшего контакта" с Путиным Просмотров: 846
Больше всего комментируют
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
8
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
5
Как создать миллион рабочих мест
5
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
2
Криминал за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг
Голосов: 11270
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua