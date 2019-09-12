Супрун: я остаюсь дома, в Украине

Супрун продолжит заниматься темой здравоохранения в Украине. Фото: Макс Левин, lb.ua

Бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун продолжает участвовать в политической жизни страны.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua

"Я остаюсь дома, в Украине. Хотя очень многие говорят, что я собираюсь выезжать и, думаю, об этом будут писать следующие несколько месяцев каждый раз, когда буду ехать в сторону аэропорта. А я много езжу, в том числе на конференции в Европу и США по охране здоровья, поскольку в других странах очень уважают то, что мы делаем.

Я буду и впредь поддерживать трансформацию системы здравоохранения. Уже не изнутри министерства, а извне. Мы планируем развивать свою коммуникационную платформу. Также хотим создать аналитический центр, который будет заниматься темой здравоохранения", - сказала она.

Супрун объяснила, почему не пошла в партию.

"Я встречалась с представителями некоторых партий, в частности, "Голосом". Но думаю, что сегодня в Украине партии не могут изменить систему, а могут лишь люди. И я не хотела участвовать в какой-либо партии, с которой у меня не полностью совпадают ценности.

Не дошло даже до того, чтобы мне предлагали, я сразу сказала, что не хочу", - сказала она.

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Кабинет министров уволил Ульяну Супрун и Александра Линчевского с должностей заместителей министра здравоохранения. Об этом сообщал премьер-министр Алексей Гончарук.