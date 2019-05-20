Супрун будет дальше руководить Минздравом

Ульяна Супрун собирается дальше реформировать медицину. Фото: УНІАН

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пока дальше будет работать в должности.

Об этом она сказала в комментарии Gazeta.ua

"Не знаем, как все получится. Есть много юридических вопросов. Уже досрочные выборы. Многие вещи, возможно, было сказано (президентом Зеленским. - Gazeta.ua) не совсем обоснованно", - отметила она.

На вопрос "Вы остаетесь в должности?" Супрун ответила:

"Я остаюсь в должности работать. Так же, как до сегодняшнего дня. Надеюсь, когда будут выборы, тогда будет новый Кабинет министров, новый премьер или тот же. Не знаю, как будет. Будет новая Верховная Рада, новый премьер-министр будет приглашать своих министров.

Но мы не пришли за кресло. Мы пришли в министерство делать изменения. Изменения дальше продолжаются. Любой, кто сидит в кресле, должен лишь спрашивать: "Как я могу помочь, чтобы продолжать те изменения, которые начались? Сколько денег можем дать, чтобы повысить финансирование?".

И.о. министра заявила, что отрасль медицины "катастрофически мало финансируемая".

"Хотим, чтобы все, что было на первичном звене, пошло на другие уровни. Ускорить процесс", - добавила Супрун.

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