Судью Чауса везут в НАБУ - адвокат

Чауса нашли в Винницкой области. Фото: "Цензор.нет"

Бывшего судью Николая Чауса везут в НАБУ

Об этом сообщил адвокат Юлиан Балан. Жена судьи подтвердила его личность на фото, передает "Україна 24".

Балан считает, что Чауса ожидает арест и уголовное производство, по которому его объявили в розыск.

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"Это похоже на правду. Они не нашли лучшего способа. После того как его похитили, это было очевидно, что он появится в такой манере. Жаль, что его раздели, потому что это ниже человеческого достоинства. Почему бы его просто не отпустить", - сказал Балан.

Бывшего судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, нашли в Винницкой области. Об обнаружении бывшего судьи сообщил житель села Мазуровка Винницкой области. Сам Чаус рассказал, что его похитили неизвестные лица.