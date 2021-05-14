Судьям Тупицкому и Касминину остановили выплату зарплат

Последний раз им платили зарплату за первую половину апреля. Фото: pexels.com

Временно остановили выплату зарплаты судьям Конституционного суда Украины Александру Тупицкому и Александру Касминину.

"Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины издал распоряжение от 30 апреля 2021 №34/01 2021 ЕД о временном приостановлении Александру Касминину и Александру Тупицкому выплат вознаграждения судьи до решения дел по искам, поданным ими по обжалованию указа президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 №124/2021", - говорится в ответе КСУ на запрос "Радио Свобода".

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Касминин и Тупицкий последний раз получили зарплату за первую половину апреля.

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда. Ранее президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности. В декабре прошлого года офис генерального прокурора сообщал, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.