Судья получил пять лет тюрьмы за $400 и 10 тыс. грн взятки

Тулыка заключили под стражу в зале суда.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила приговор судьи Раховского районного суда Закарпатской области Ивана Тулыка, признанного виновным в получении взятки.

Об этом в четверг сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным САП, судья в сентябре 2018 года получил $400, а после - в марте 2019-го - еще 10 тыс. грн взятки.

За эту сумму согласился помочь принять положительное решение по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского райсуда. А также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга.

Взятку Тулык получал в служебном кабинете.

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Апелляционная палата несколько смягчила приговор: срок заключения уменьшили с шести до пяти лет. Тулыка заключили под стражу в зале суда, сообщил Центр противодействия коррупции.

В феврале первая инстанция ВАКС приговорила Тулыка к шести годам лишения свободы без права занимать должность судьи на три года и конфискацию всего имущества.

На этой неделе прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении $150 тыс. взятки.