Судья получил пять лет тюрьмы за $400 и 10 тыс. грн взятки

 
Ексклюзивы
1/5
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 2565
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
7 Просмотров: 2664
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 711
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 657
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 9154
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3195
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 873
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1125
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 963
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
8
5
9
6
21
Девушка, встретившая Зеленского в пабе, оказалась активисткой ЗеКоманды
Девушка, встретившая Зеленского в пабе, оказалась активисткой ЗеКоманды
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Слуга народа&quot; на Mercedes влетел под фуру
"Слуга народа" на Mercedes влетел под фуру
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео
Все видео
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
Доступ к информации о имениях Медведчука ограничили
Доступ к информации о имениях Медведчука ограничили
Дело "вагнеровцев": Bellingcat опубликовали первую часть расследования
Дело "вагнеровцев": Bellingcat опубликовали первую часть расследования
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
1,5 тыс. томов за восемь лет: завершили расследование преступлений Януковича и его сообщников
Кива, у которого забрали пистолеты, матерился в Раде
Кива, у которого забрали пистолеты, матерился в Раде
Интервью
1/5
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 918
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2430
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1035
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 954
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8226
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
17 ноября 2021
Просмотров: 387
Схуднемо потім
Маю кількох улюблених продавчинь у своєму районі. Тетяна з фермерського м'ясного магазину постійно цікавиться новинами, справами на роботі. ...
четверг, 18 ноября 2021 10:40

Судья получил пять лет тюрьмы за $400 и 10 тыс. грн взятки

  Комментировать
Судья получил пять лет тюрьмы за $400 и 10 тыс. грн взятки
Тулыка заключили под стражу в зале суда.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила приговор судьи Раховского районного суда Закарпатской области Ивана Тулыка, признанного виновным в получении взятки.

Об этом в четверг сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным САП, судья в сентябре 2018 года получил $400, а после - в марте 2019-го - еще 10 тыс. грн взятки.

За эту сумму согласился помочь принять положительное решение по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского райсуда. А также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга.

Взятку Тулык получал в служебном кабинете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взятка 2 тыс. грн и семь лет тюрьмы: ВАКС вынес приговор судье

Апелляционная палата несколько смягчила приговор: срок заключения уменьшили с шести до пяти лет. Тулыка заключили под стражу в зале суда, сообщил Центр противодействия коррупции.

В феврале первая инстанция ВАКС приговорила Тулыка к шести годам лишения свободы без права занимать должность судьи на три года и конфискацию всего имущества.

На этой неделе прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении $150 тыс. взятки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Судья получил пять лет тюрьмы за $400 и 10 тыс. грн взятки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

В Киеве состоялась интронизация Патриарха, который 40 лет прожил в США

Объявили трехдневный траур: погибли шахтеры

Самое читаемое
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
5
 Просмотров: 12906
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 10431
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 9163
Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 7533
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 6669
Политика
Председатель Фонда госимущества подал в отставку
Председатель Фонда госимущества подал в отставку Просмотров: 27
Киевляне устроили под Радой флешмоб, требуя снять с рассмотрения закон о столице
Киевляне устроили под Радой флешмоб, требуя снять с рассмотрения закон о столице
5
 Просмотров: 126
Генпрокурора Венедиктову спросили о расследовании Bellingcat
Генпрокурора Венедиктову спросили о расследовании Bellingcat Просмотров: 171
Государство хочет контролировать все. Но не способно на это - самое интересное в журнале "Країна"
Государство хочет контролировать все. Но не способно на это - самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 108
"Ермак участник преступления? Спасибо за признание" - журналист Бутусов поймал Арахамию на слове
"Ермак участник преступления? Спасибо за признание" - журналист Бутусов поймал Арахамию на слове 1 Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
11
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
7
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
6
Доллар дорожает второй день подряд
3
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
2
Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"
Голосов: 9212
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть