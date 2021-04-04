Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко

Корбан был одним из первых, кто публично отреагировал на информацию о похищении судьи Чауса. Фото: Facebook

Спецслужбы скоро представят Николая Чауса в Киеве. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил адвокат Сергей Лысенко, которой связан с молдавскими адвокатами судьи Чауса.



В эфире обсуждалось, кто и с какой целью похитил судью Чауса в Молдове.

В эфире обсуждались две версии произошедшего, в частности, месть Геннадия Корбана и спецоперация украинской разведки главным разведывательным управлением Министерства обороны с целью доставки судьи Чауса в Украину для дачи показаний.



"Сейчас это неизвестно. Уже есть видеоматериалы в сети Интернет. Там есть лица, которые можно установить. Если они имеют отношение к нашим украинским правоохранителям и это была их спецоперация, то всех их можно будет установить", - ответил адвокат Лысенко на вопрос "кто похитил Чауса".



Он также высказал уверенность, что за день-два Чаус появится в правоохранительных органах и эфирах и все объяснит.





Ранее Корбан был одним из первых, кто публично отреагировал на информацию о похищении судьи Чауса в Молдове.



"Относительно исчезновения судьи Чауса в Молдове. Хотелось бы верить, что похищение судьи Чауса в Кишиневе осуществили украинские спецслужбы, будь то НАБУ, ГУРМО, или ещё кто-либо. Если это так, то сниму шляпу" - написал Корбан на своей странице в социальной сети Facebook.







Также он предложил все свои возможности, в том числе финансовые и организационные, для оказания спецслужбам любого рода поддержки и участия в поиске беглого судьи.



"Мне понятно, в чем его заинтересованность - это личная месть. Помогать найти Николая Чауса на территории Украины не в его интересах, поскольку тогда его показания будут дискредитированы", - объяснил мотивы публичных заявлений Корбана Лысенко в эфире телеканала "НАШ".

Ранее СМИ сообщили, что задержанный по подозрению во взяточничестве скандальный судья Чаус был похищен в Молдове. О похищении стало известно 3 апреля 2021 года. Похищение судьи попало на видео, которое распространили в Сети.