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пятница, 12 марта 2021 12:13

Судьи КСУ назначают помощниками жен и родственников своих же коллег - СМИ

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Судьи КСУ назначают помощниками жен и родственников своих же коллег - СМИ
Станислав Шевчук заявил, что считает подобные назначения – непотизмом. Фото: "УНИАН"

Судьи Конституционного суда вне конкурса назначили своими помощниками и научными консультантами жен и родственников своих же коллег.

Те назначаются по представлению самого судьи, говорится в расследовании журналистов программы "Схемы". Так, у судьи Виктора Кривенко работает помощницей Тамара Федоренко - жена бывшего судьи КСУ Михаила Гультая. В прошлом году ей выплатили около 450 тыс. грн заработной платы.

"Это - непотизм. С точки зрения общего восприятия правосудия - это ведь не частная юридическая фирма, которую построил себе Тупицкий. КСУ - серьезное государственное учреждение", - сказал о таких назначениях экс-глава КСУ Станислав Шевчук.

Помощницей судьи Александра Литвинова с декабря 2018-го работает Юлия Касминина - дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина. В прошлом году ей насчитали около 400 тыс. грн заработной платы. У самого судьи Касминина помощницей работает Ольга Шаптала - невестка экс-главы КСУ Натальи Шапталы.

Судья Литвинов в ответ на вопросы о том, по какому принципу на должность его помощницы назначили дочь другого судьи и просил ли его коллега содействия в этом назначении, отметил, что "воздержится от каких-либо комментариев и ответов".

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17 сентября Верховная Рада приняла закон, запрещающий близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов.

Ранее журналисты-расследователи программы "Схемы" сообщали, что 15 нардепов от "Слуги народа" назначили родственников помощниками.

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