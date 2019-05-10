Судебная реформа: Порошенко поймали на имитации

Президент Петр Порошенко имитирует реформу судов. Об этом в Facebook написал адвокат родственников Небесной сотни Роман Маселко.
"Имитация - наше все. Даже праведный гнев.
Помните жесткую реакцию Порошенко на решение суда 18 апреля о отмене национализации Привата. В тот же день он собрал СНБО, где заклеймил "нереформированный" суд и раздал поручения ГПУ и СБУ проверить этих судей. Также обратились в Высшую квалификационную комиссию судей с просьбой ускорить их квалификационное оценивание, чтобы перезапустить этот суд.
Порошенко прямо указал Турчинову внести в протокол поручение. За это неслыханное давление судьи даже требовали импичмент Порошенко.
Так вот, оказывается, до сих пор ни одной просьбы в ВККС не поступало.
Фейковая реформа, фейковые оценки", - рассказал Маселко и опубликовал ответ комиссии на запрос.
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Ранее общественные активисты сообщали, что судьями Верховного суда стали еще 15 нечестных.
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