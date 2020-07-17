Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно

Павел Вовк ведет дела против Петра Порошенко. Фото: Facebook/Павел Вовк

Председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку объявили о подозрении в создании преступной организации и захвате власти.

Об этом сообщил редактор Liga.net Петр Шуклинов в своем Telegram-канале.

"НАБУ прямо сейчас предъявило подозрения главе окружного админсуда, его замам и еще целой куче чиновников и судей. Подозревают в создании преступной организации/захвате власти", - написал Шуклинов.

Он отметил, что по закону задержать судей не могут. Решение по ним будет принимать Антикоррупционный суд.

"Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения", - сообщил главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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Кроме Вовка, о подозрении сообщили его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям Окружного админсуда Киева, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку, передает "Слово и дело" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, сам Вовк находится в отпуске и его местонахождение не установлено. Детективы проводят обыски у фигурантов дела.

В пресс-службе Окружного админсуда Киева сообщают о проведении следственных действий в помещении якобы по "делам Майдана". В суде добавили, что обыски проходят на основании постановления Ленинского районного суда города Кропивницкого.

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями. В частности, отстранением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменой решения о национализации Приватбанка. Он позволил въезд российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал оккупацию Россией Крыма. Отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов на Степана Бандеры и Романа Шухевича. Павел Волк является председательствующим судьей по делам против пятого президента Петра Порошенко. Евгений Аблов 9 декабря 2013 года принял решение, которое привело к разгону "Беркутом" активистов Майдана. В мае 2017-го Высший совет правосудия отказалась уволить Аблова.