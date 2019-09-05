Суд заочно арестовал экс-главу НКРЕКП Вовка – журналисты

Бывшего руководителя НКРЕКП и Дмитрия Вовка заочно арестовали в рамках дела "Роттердам+".

Об этом сообщил Telegram канал The Newsroom, который ведут журналистки Оксана Денисова и Татьяна Николаенко.

"Киевский суд заочно арестовал главного фигуранта дела "Роттердам+" Дмитрия Вовка. Также суд разрешил НАБУ задержать Вовка и доставить в суд для рассмотрения меры пресечения. Такая процедура.

Теперь дело за Интерполом, ведь по сути, отсутствие этого решения было главным препятствием для розыска Вовка Интерполом", - говорится в сообщении.

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Дмитрий Вовк возглавлял НКРЕКП в 2014-2018 годах. В 2016 комиссия утвердила новую формулу определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. В формуле учитывается цена на уголь и стоимость его доставки из портов Европы в Украину. Это привело к удорожанию электроэнергии на внутреннем оптовом и розничном рынках. НАБУ считает, что из-за этого государство понесло ущерб в размере около 19 млрд грн.

В апреле 2019 года Вовк вылетел в Бельгию и с тех пор в Украину не возвращался. Адвокат Вовка объяснил это тем, что подзащитный находится на обучении в Гарварде. А сам Вовк ранее заявлял, что в Украину не поедет, потому что не верит в справедливость судебной системы.

8 августа НАБУ объявило о подозрении шести лицам по делу "Роттердам+". Топ-менеджера ДТЭК Бориса Лисового уже выпустили после внесения 10 млн грн залога. Другому фигуранту, также с ДТЭК, суд назначил залог 9,5 млн грн.