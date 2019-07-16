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Суд закрыл дело о вмешательстве Лещенко в выборы США: "Я больше не враг Трампа"

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Суд закрыл дело о вмешательстве Лещенко в выборы США: &quot;Я больше не враг Трампа&quot;
Кроме закрытия дела, суд также отказался удовлетворить иск депутата от БПП Борислава Розенблатта против Лещенко и НАБУ в части разоблачения Манафорта в черной бухгалтерии "Партии регионов" ФОТО: Сергей Лещенко

Шестой апелляционной суд отменил решение Окружного суда Киева о возможном вмешательства депутата Сергея Лещенко и НАБУ в президентские выборы США в 2016-м. То есть закрыл дело.

Об этом Лещенко сообщил в видеообращении, которое записал после заседания.

"Я больше не является" врагом Дональда Трампа ", - заявил депутат.

Кроме закрытия дела, суд также отказался удовлетворить иск депутата от БПП Борислава Розенблатта против Лещенко и НАБУ в части разоблачения Пола Манафорта в "черной" бухгалтерии Партии регионов (Пол Манафорт - американский политтехног, который работал на Януковича и Партию регионов. - Gazeta.ua).

По мнению Лещенко, дело о его вмешательства в выборы США была выгодна генеральному прокурору Юрию Луценко. Таким образом Луценко пытался доказать свою "полезность" для президента США Дональда Трампа в Украине.

"Жду, когда генпрокурор Юрий Луценко позвонит Руди Джулиани и сообщит новые обстоятельства по делу, которое он так старательно клепал для сохранения себя в должности", - сказал Лещенко.

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В конце 2018-го Окружной админсуд Киева признал Лещенко и НАБУ виновными в разглашении информации относительно американского политтехнолога Пола Манафорта. Иск подавал Розенблат. Также нардеп обнародовал аудиозапись, на которой якобы человек с голосом директора НАБУ Артема Сытника рассказывает, что помогала на выборах оппонентке Трампа - Хиллари Клинтон.

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16
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