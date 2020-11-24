Суд закрыл дело бывшего нардепа Полякова по поводу недостоверного декларирования

Антикоррупционный суд закрыл дело Полякова. Фото: УП

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство в отношении народного депутата 8-го созыва Максима Полякова по поводу недостоверной информации в декларировании.

Решение приняли в связи с отменой Конституционным судом статьи УК Украины. Она предусматривала ответственность за незаконное обогащение.

Центр противодействия коррупции напомнил, что в ВАКС слушают дело о незаконном получении Поляковым компенсации за номер в гостинице "Киев". Он использовал другую квартиру. К этому случаю присоединили дело о недостоверном декларировании. Теперь часть относительно декларации закрыли.

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ВАКС также рассматривает "янтарное дело" с участием Полякова. Он вместе с другим бывшим депутатом Бориславом Розенблатом имеет статус обвиняемого.

Максима Полякова обвинили в декларировании недостоверной информации за 2016-2017 годы. Поляков с конца 2016 года жил в собственной квартире в Киеве, при этом получал компенсацию за аренду жилья в гостинице, но в декларации жилье не отразил. Стоимость проживания составляет почти 11 млн грн.