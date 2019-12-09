Суд Великобритании начинает рассмотрение дела "долга Януковича"

Суд планирует завершить рассмотрение 12 декабря.

9 декабря Верховный суд Великобритании начнет рассматривать вопрос так называемого "долга Януковича" примерно в $4 млрд, который Россия отказалась реструктуризировать.

Украина ищет благоприятное решение в Лондоне, потому что облигация была структурирована в соответствии с английского законодательства и должна была быть погашена в декабре 2015 года, когда срок погашения евробондов на $3 млрд наступил, пишет "Радіо Свобода"

Суд планирует завершить рассмотрение спора 12 декабря.

23 июня 2017 года Министерство финансов Украины заявило, что подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по судебному спору с Россией по "долгу Януковича".

В сентябре 2018 года Апелляционный суд в Лондоне удовлетворил жалобу Украины в деле. Согласно решению, суд должен рассмотреть дело по полноценной процедуре с учетом всех политических ее моментов, как того требовала Украины.

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В декабря 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия предоставит Украине кредит на $15 млрд из-за размещения украинских ценных бумаг, которые выкупит Москва. Вскоре первая часть этих облигаций на $3 млрд была размещена на Ирландской фондовой бирже и ее и выкупила Россия. В течение осени 2015 года Украина согласовала реструктуризацию своих долговых обязательств, включая списание части их, с большинством из своих частных кредиторов - кроме России, не согласилась на условия. Москва считает, что этот долг является долгом украинского государства. Украина настаивает, что это частный долг бывшей украинской власти и поэтому должен быть реструктурирован на общих основаниях.