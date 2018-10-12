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пятница, 12 октября 2018 13:46

Суд установил Януковичу дедлайн

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Суд установил Януковичу дедлайн
Сейчас рассматривают дело о государственной измене Януковича. Фото из открытых источников

Оболонский райсуд ждет выступления подозреваемого в государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича до конца октября.

Об этом объявил председательствующий судья Владислав Девятко во время заседания.

Также он ожидает, что до конца октября защита Януковича завершит свои выступления.

"Мы планируем, что уже 22 октября у нас выступит защитник Байдык, а 23 октября сможем услышать обращение к суду с последним словом Виктора Федоровича Януковича", - сказал Девятко.

Адвокат Александр Байдык, который сейчас находится на больничном, попросил на выступление один день. Другому защитнику - Александру Горшинскому - нужно 3 часа.

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Виктор Янукович бежал в Россию в феврале 2014-го после массовых расстрелов участников Революции достоинства в центре Киева.

В Украине против Януковича открыли несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя.

По делу о государственной измене, которое слушает Оболонский райсуд Киева, Януковича для последнего слова вызвали на 12 октября. Он не появился.

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Дата
12
октября

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