Суд признал незаконными действия "дочки" НАК "Нафтогаз"

В пятницу, 4 сентября, Окружной Административный суд Киева признал назначение управляющим компании "Нефтегаз-Тепло" незаконным. Речь идет об управлении двумя арестованными ТЭЦ во Львовской области.

Соответствующее решение было опубликовано журналистами в статье о махинациях со стороны чиновников и должностных лиц по Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ. В частности речь идет о том, что судья удовлетворил ходатайство о признании назначения дочерней компании НАК "Нафтогаз" управляющим незаконным, ведь это назначение происходило вне конкурса и фактически противоречило закону об АРМА.

Дочерняя компания "Нафтогаза" незаконно руководила двумя ТЭЦ на Львовщине

Дочерняя компания "Нафтогаза" незаконно руководила двумя ТЭЦ на Львовщине Дочерняя компания "Нафтогаза" незаконно руководила двумя ТЭЦ на Львовщине

Вполне вероятно, отмечают журналисты, должностным лицам было известно о том, что такое решение будет принято и поэтому они пытались как можно быстрее провести отчуждение имущества для дальнейшей контролируемой продажи его на СЕТАМ. И делали это путем угроз руководству АРМА и обещаний оказывать давление на судебную систему, которые на заседании специальной комиссии озвучил Министр Кабинета Министров Олег Немчинов, в обязанности и сферу компетенций которого эти вопросы вообще не входят.

Стоит отметить, что именно такой сценарий развития событий на прошлой неделе обнародовал директор компании "Энергия Новояворовск" Андрей Гнатуш:

"Они через подконтрольных политиков собираются инициировать продажу этих активов через СЕТАМ. На торгах вывешивается объект, на котором сотни миллионов накрученных долгов перед НАК Нафтогаз ... Понятно, что стоимость лота и близко не стоит таких денег. Соответственно, НАК героически соглашается принять все за долги перед собой и накинуть 1 копейку сверху. Таким образом надуманные долги будут списаны, а заинтересованные лица смогут присвоить ТЭЦ себе".

Но суд вовремя успел принять правомерное решение, тем самым сделав невозможным потенциальный захват стратегически важных для города объектов.

Напомним, в прошлом году руководство АРМА и бывшего главу агентства Антона Янчука отстранили от исполнения обязанностей из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле. Тогда же бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство будет инициировать передачу Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз". Именно эту передачу в управление суд и признал незаконной.

