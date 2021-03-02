Суд приостановил рассмотрение дела относительно национализации Приватбанка

 
Ексклюзивы
1/5
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 955
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1404
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1467
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5697
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1836
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1773
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2250
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2367
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
3
4
13
14
6
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
&quot;Отставка&quot; - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Протестующие объявили требование Зеленскому и пришли к Венедиктовой (обновлено)
Видео
Все видео
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
Лерос обматерил Ермака в приемной
Лерос обматерил Ермака в приемной
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
Интервью
1/5
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
Просмотров: 540
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 450
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 333
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1755
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
Просмотров: 711
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 297
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
вторник, 02 марта 2021 22:41

Суд приостановил рассмотрение дела относительно национализации Приватбанка

  Комментировать
Суд приостановил рассмотрение дела относительно национализации Приватбанка
Рассмотрение апелляции ПриватБанка отложили. Фото: Facebook

Апелляционный админсуд приостановил рассмотрение жалобы Приватбанка на решение Окружного админсуда. Киев.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что рассмотрение восстановится после вынесения вердикта Конституционного Суда Украины относительно конституционности банковского ( "антиколомойського") закона №590-IX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США одобрили действия Украины относительно подозрений бывшим чиновникам Приватбанка

Закон предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Фигурант дела Приватбанка пытался бежать в Вену, чтобы избежать ответственности. Информацию о задержании получили из Офиса генпрокурора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд приостановил рассмотрение дела относительно национализации Приватбанка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

В периодической таблице появились новые элементы

Умер археолог, открывший гробницу Тутанхамона

Состоялся первый беспосадочный полет вокруг земного шара

Установили правила получения гражданства

Корюковская трагедия: оккупанты сожгли село

В теракте погибли как минимум 178 людей

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 14625
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 12717
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 10746
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
7
 Просмотров: 7245
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 6300
Политика
Байден жестко подтолкнет Украину к реформам - экс-посол
Байден жестко подтолкнет Украину к реформам - экс-посол Просмотров: 144
Не выспались: депутаты отменили заседание комиссии
Не выспались: депутаты отменили заседание комиссии Просмотров: 90
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
 Просмотров: 540
Зеленский поднимает рейтинг, но Рада не сможет уволить Сытника - эксперты
Зеленский поднимает рейтинг, но Рада не сможет уволить Сытника - эксперты
 1 Просмотров: 477
"Сколько стоит "козырная карта" Марьяна Заблоцкого": эксперт рассказал о лоббизме депутата
"Сколько стоит "козырная карта" Марьяна Заблоцкого": эксперт рассказал о лоббизме депутата Просмотров: 234
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
4
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
2
Авакову сказали, что он "железная задница". Что ответил
Голосов: 5956
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть