Суд приостановил рассмотрение дела относительно национализации Приватбанка

Рассмотрение апелляции ПриватБанка отложили. Фото: Facebook

Апелляционный админсуд приостановил рассмотрение жалобы Приватбанка на решение Окружного админсуда. Киев.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что рассмотрение восстановится после вынесения вердикта Конституционного Суда Украины относительно конституционности банковского ( "антиколомойського") закона №590-IX.

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Закон предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Фигурант дела Приватбанка пытался бежать в Вену, чтобы избежать ответственности. Информацию о задержании получили из Офиса генпрокурора.