Суд приостановил рассмотрение дела относительно национализации Приватбанка

Апелляционный админсуд приостановил рассмотрение жалобы Приватбанка на решение Окружного админсуда. Киев.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что рассмотрение восстановится после вынесения вердикта Конституционного Суда Украины относительно конституционности банковского ( "антиколомойського") закона №590-IX.
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Закон предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
При этом признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
Фигурант дела Приватбанка пытался бежать в Вену, чтобы избежать ответственности. Информацию о задержании получили из Офиса генпрокурора.
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