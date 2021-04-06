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вторник, 06 апреля 2021 11:49

Суд отменил решение облсовета о русском региональном языке

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Суд отменил решение облсовета о русском региональном языке
Решение суд принял в прошлом месяце. Фото: adm.zp.court.gov.ua

Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским облсоветом в 2012 году. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во вторник.

"Наконец отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области.

24 марта Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решение облсовета от 16.08.2012 "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные Законом Украины "Об основах государственной языковой политики", на территории Запорожской области", - сообщил чиновник в Facebook.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, с 23 апреля.

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Председатель Запорожского облсовета Елена Жук также сообщила, что на сессиях, рабочих заседаниях постоянных депутатских комиссий, при переписке депутатами и сотрудниками исполнительного аппарата используется исключительно государственный язык - украинский, пишет "Укрінформ"

Языковой закон регионалов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Верховной Радой в июле 2012 года и вводил понятие регионального языка. Колесниченко носил в парламенте футболку с надписью "за русский язык".

В феврале 2018-го Конституционный суд признал этот закон неконституционным.

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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