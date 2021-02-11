Суд отменил оправдательный приговор Труханову

Апелляция Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор по так называемому "делу Краян", главным фигурантом которого является мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также назначили рассмотрение дела в ВАКС, передает пресс-служба суда.

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"Коллегия судей отменила приговор Малиновского райсуда Одессы по делу о возможном хищении 92 млн грн при покупке одесским городским советом зданий завода" Краян", - говорится в сообщении.

9 июля 2019 Малиновский райсуд Одессы признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.

Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняли в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.

27 мая САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его предполагаемых сообщников, уменьшив сумму ущерба.

Прокуроры просили посадить Труханова на 12 лет, других фигурантов - на 7-11.