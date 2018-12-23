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воскресенье, 23 декабря 2018 03:11

Суд отказался возобновлять Александра Мамая на посту мэра Полтавы

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Суд отказался возобновлять Александра Мамая на посту мэра Полтавы
Суд не восстановил Александра Мамая на посту мэра. Фото: ТСН

Полтавский окружной суд отказался удовлетворить иск экс-мэра Полтавы Александра Мамая о незаконности решения о его освобождении от должности.

Соответствующее решение суд принял в субботу, 22 декабря, информирует ГромадськеТБ.Полтава.

"Бывший мэр Полтавы судился с Полтавского городского совета с требованием признать противоправным и отменить решение о своем увольнении. Также он хотел восстановиться в должности", - отмечает издание.

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Как известно, в сентябре депутаты Полтавского городского совета признали неудовлетворительной работу мэра Александра Мамая и досрочно прекратили его полномочия. Основаниями для такого решения стали "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан".

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