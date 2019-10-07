Суд отказался рассмотреть иск Кличко к "1+1"

Об иске стало известно в конце июля. ФОТО: Facebook-страница Виталия Кличко

Подольский райсуд Киева отказался рассматривать иск Владимира и Виталия Кличко к телеканалу "1 + 1".

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Faсebook.

"Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит ?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1 + 1, по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали через грязную ложь и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает зрителей ", - написал он.

Кличко анонсировал новые иски.

"И как такое может быть в правовом государстве, когда граждане обращаются в суд, а суд странным образом уклоняется от выполнения своих функций? Тем более, после того, как судья сначала пытается взять самоотвод в деле. Но скажу одно: я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете! "

26 июля мэр Киева сообщил на брифинге, что вместе с братом подал в суд на телеканал "1 + 1", принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому. "Ни дня не проходит, чтобы один из наиболее рейтинговых телеканалов не вспомнил добрым словом киевского мэра. Ложь, манипуляции, откровенно сфабриковано информация (...) Я и мой брат подали иск в суд на канал" 1 + 1 ", который поливает нас грязью . На мне решили не останавливаться и уже добрались моего брата Владимира ", - сказал Виталий Кличко.