Суд отказал Шокину. Дело против Байдена закрыли

Джозеф Байден на посту президента США - с января этого года. Фото: Getty Images

Суд отказал бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину в удовлетворении жалобы на дознавателя полиции. Сотрудник полиции закрыл в сентябре прошлого года уголовное производство, в котором фигурировал президент США Джозеф Байден. Об этом сообщило Министерство внутренних дел в пятницу.

"Уголовное производство номер 62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020-го (а это еще за несколько месяцев до проведения выборов президента США) в связи с отсутствием состава преступления.

С этим решением не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Подробно ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 года суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать (дело номер 757 / 42457/20-к)", - сообщило МВД.

В связи с этим в ведомстве отметили: "Полиция закрыла дело на законных основаниях".

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В прошлом году сообщалось, что Национальная полиция закрыла уголовное производство по заявлению Шокина касательно Байдена. Дело регистрировали по статье "вмешательство в деятельность государственного деятеля" в Государственном бюро расследований. Его перенаправили на расследование в Печерское управление Нацполиции.