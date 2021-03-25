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четверг, 25 марта 2021 16:05

Суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича

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Суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича
Решение о заочном аресте Януковича остается в силе.Фото: Reuters

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Соответствующее постановление принято на заседании суда в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Постановление, которым избрана мера пресечения Януковичу, оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.
В частности, суд объявил резолютивную часть решения. Полный текст обнародуют 30 марта.

Сторона обвиняемого во время судебного заседания заявила об отсутствии каких-либо процессуальных нарушений и объяснила позицию по поводу розыска.

"В этом производстве Янукович на учете как лицо, которое разыскивают. Есть поручение СБУ, данное следователем, о розыске. Есть письма, подтверждающие международный розыск", - цитирует защитника издание.

Адвокат в жалобе апеллировал к процессуальным нарушениям со стороны следствия и отсутствия надлежащих документов о международном розыске Януковича.

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24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

25 февраля Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Януковича Виталием Захарченко.

3 марта 2021-го послы Европейского союза продлили на полгода санкции против экс-президента Виктора Януковича и 7 человек в его ближайшем окружении.

11 марта 2021 года Высший антикоррупционный суд отменил постановление о приостановлении предварительного расследования по делу в отношении Виктора Януковича.

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