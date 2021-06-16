Суд оставил в силе оправдательный приговор Пашинскому

Оправдательный приговор Пашинскому оставили в силе. Фото: ua.news

Киевский апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшего депутата Сергея Пашинского.

Его подозревают в причинении тяжкого телесного повреждения Вячеславу Химикусу. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры на приговор Пашинского. Однако прокуратура будет обжаловать это решение в кассационной инстанции", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование установило, что 31 декабря 2016-го во время конфликта между гражданином и народным депутатом, тот применил собственную огнестрельное оружие - пистолет марки Glock 19. Выстрелил в ногу пострадавшего. Мужчина получил огнестрельній осколчатый перелом бедренной кости левой ноги и стал инвалидом.

4 октября 2019-го следователи ГБР сообщили о подозрении народного депутата Верховной Рады 5-8-го созывов Сергей Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о Вячеславе Химикуса, у которого Пашинский стрелял 31 декабря 2016-го в селе Хлепча Васильковского района Киевской области. 7 октября суд принял Пашинского под стражу.