Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Медведчук был оставлен под домашним арестом. Фото: Reuters

Киевский апелляционный суд отказался отпустить нардепа Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

Об этом сообщает "Сегодня".

Он прибыл в суд по делу о государственной измене и поставках угля из оккупированных районов Донбасса.

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Медведчук подавал жалобу на меру пресечения. Суд отказался ее удовлетворять.

До суда Медведчук говорил, что не знает, зачем его пригласили. Потом заявил, что ждал такого решения.

"12 октября суд принял решение избрать меру пресечения в виду домашнего ареста, который действовать до 19 ноября. Почему только до 19-го? Потому что срок следствия не был продлен. Когда откладывалось дело по рассмотрению в апелляционной инстанции, за это время было принято 16 ноября новое решение Печерского суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Поэтому сегодняшнее заседание могло закончится только так, как закончилось", – сказал на брифинге Медведчук.

11 мая этого года Медведчук уже получал подозрение. Его с нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком считают причастными к трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передача секретной информации о ВСУ и организация подрывной деятельности. С 13 мая Медведчук находится под домашним арестом.