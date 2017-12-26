Суд оставил брату Ющенко особняк возле Майдана

Петр Ющенко семь лет судится за дом в центре Киева. Фото: news.bigmir.net

Высший хозяйственный суд оставил брату третьего президента Петру Ющенко дом в центре Киева.

Постановление приняли 4 декабря, передает "Судебный репортер".

Таким образом суд отказал прокуратуре в признании недействительным дополнительного соглашения к инвестиционному договору, по которому компания Ющенко смогла выкупить нежилой дом на проспекте Т. Шевченко.

Во времена президентства Виктора Ющенко ООО "Титан-Инвест" его брата Петра стало победителем конкурса по привлечению инвесторов к реконструкции или реставрации дома площадью 511,6 м². После реконструкции здание должно было перейти в коммунальную собственность.

В 2009 году стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому инвестор может оформить дом в собственность просто оплатив его стоимость - 5,8 млн грн. В дальнейшем "Титан-Инвест" приватизировал дом.

Прокуратура судится о признании недействительной этой сделки еще с декабря 2012 года. Параллельно - о признании недействительным свидетельства о праве собственности на дом.

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Виктор Ющенко стал третьим президентом Украины в 2005 году. Этому предшествовала Оранжевая революция.