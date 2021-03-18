Суд оправдал Пашинского

ГБР объявляло Пашинскому подозрение в октябре 2019 года. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал бывшего народного депутата Сергея Пашинского по делу о о стрельбе у жителя Киевской области в новогоднюю ночь 2016 года.

Решение вынес судья Максим Ковбель, сообщает "Ґрати"

Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вины экс-нардепа. Пашинскому вернут пистолет, из которого он ранил жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса.

Бывший нардеп после решения суда заявил, что полностью оправдан.

На прошлой неделе Химикус отозвал иск по делу касательно Пашинского.

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В октябре 2019 года Печерский районный суд города Киева брал под стражу Пашинского. Об этом ходатайствовало Государственное бюро расследований. Следователи подозревали Пашинского, что он умышленно нанес тяжкие телесные повреждения Химикусу. Его во время словесной перепалки 31 декабря 2016 экс-нардеп ранил из пистолета на дороге возле Василькова. Мужчина получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Тогда Пашинский утверждал, что защищал себя и жену. В декабре 2019-го экс-нардепа выпустили из-за решетки.