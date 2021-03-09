Дело стрельбы Пашинского: потерпевший отозвал иск

Вячеслав Химикус отозвал свой иск по делу Пашинского. Фото: УНИАН

Вячеслав Химикус отозвал иск по делу в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова у Facebook.

"Теперь приговор зависит только от аргументированности стороны обвинения и позиции суда. В дальнейшем рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжиться, но без участия потерпевшего", - отметила правозaщитница.

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"Все 4 года мы честно и последовательно выполняли взятые на себя обязательства защищать интересы Вячеслава Химикуса и бороться за справедливость. Пострадавшему заплачено компенсацию, он сообщил суду, что простил Сергею Пашинскому и хочет оставить этот ужас позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять", - написала Марина Паринова.

31 декабря 2016 года депутат Сергей Пашинский прострелил ногу мужчине, который якобы пытался напасть на него со стеклянной бутылкой. В августе 2017-го Генпрокуратура закрыла дело в отношении Пашинского, но в 2019 году ее восстановили. В октябре 2019-го его взяли под стражу. 18 декабря суд смягчил меру пресечения и отпустил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест.