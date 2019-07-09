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вторник, 09 июля 2019 17:03

Суд оправдал мэра Одессы Труханова

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Автор: trassae95.com
  Обвинение просило для Геннадия Труханова 12 лет заключения
Обвинение просило для Геннадия Труханова 12 лет заключения

Малиновский райсуд Одессы оправдал Геннадия Труханова, которого обвиняли в завладении бюджетными средствами через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

"Мэр Одессы Геннадия Труханов оправдали! Такое решение приняла коллегия Малиновского районного суда", - говорится в сообщении.

Накануне суд признал недопустимыми ряд доказательств. В частности, экспертизу стоимости здания "Краян", за которую городской совет, по версии следствия, заплатил завышенную цену.

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Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняли в завладении 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости, но позже сумму уменьшили вдвое.

Прокуроры просили для Труханова 12 лет заключения. Для других фигурантов дела - от 7 до 11 лет.

Активисты "Центра противодействия коррупции" заявили, что суд быстро рассматривает дело Труханова, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда. Он должен начать работу 5 сентября 2019-го.

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