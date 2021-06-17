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четверг, 17 июня 2021 22:15

Суд объявил перерыв на месяц по делу Тупицкого

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Суд объявил перерыв на месяц по делу Тупицкого
Верховный Суд объявил перерыв в деле до 14 июля. Фото: Reuters

Верховный Суд объявил перерыв в деле по иску Александра Тупицкого об отмене указа президента Владимира Зеленского о назначении его судьей КСУ.

Перерыв объявили до 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Представитель истца обратился в суд с ходатайством об обеспечении иска.

Заслушав мнение сторон, Верховный суд вынес решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства истца.

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"Верховный Суд также отказал в удовлетворении ходатайства представителя президента о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика СБУ", - сказано в сообщении.

Во время заседания были заслушаны объяснения представителя ответчика и третьего лица - представителя Конституционного Суда Украины - относительно предмета спора.

В судебном заседании объявлен перерыв. Рассмотрение дела продолжат 14 июля.

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Он был назначен в КСУ еще в 2013 году бывшим президентом Виктором Януковичем.

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17
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