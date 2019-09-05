Суд над Добкиным перенесли

Добкину инкриминируют незаконное завладение землей. Фото: УНІАН

Дзержинский райсуд города Харькова перенес заседание по делу бывшего нардепа, экс-"регионала" Михаила Добкина.

Дело назначали на 4 сентября на 14:00. Но в связи с отпуском судьи Алексея Шишкина дело перенесли на 19 сентября, пишет УНН

Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Добкина в позапрошлом году в июле. Ему грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Бывшего нардепа подозревают в том, что с группой лиц мошенническим путем завладел 78 га земли в Киеве. Стоимость участков оценили в 220 млн грн. Тогда Добкин был мэром города.

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В июле Михаил Добкин не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру. Причину не сообщил.