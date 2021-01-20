Суд изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска

Неля Штепа будет находиться под ночным домашним арестом. Фото: Facebook

В Харькове Орджоникидзевский райсуд избрал новый меру пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе, которую обвиняют в сепаратизме.

Согласно документу, она должна находиться дома с 22:00 до 5:00. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Ходатайство прокурора об избрании Штепе Нелли меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Применить к обвиняемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта", - говорится в постановлении.

Суд также назначил слушание дела по существу на 28 января.

"Партия мира и развития" исключила из своих рядов Нелю Штепу, которая была выбрана депутатом Славянского городского совета от этой политсилы. Глава организации "Партии мира и развития" в Донецкой области Ирина Ольховая отметила, что согласно законодательству, это можно будет сделать только через год.