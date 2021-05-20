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четверг, 20 мая 2021 15:19

Суд дал разрешение на арест Козака

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Суд дал разрешение на арест Козака
Пока точно неизвестно о местонахождении Козака. Фото: NEWSONE

Печерский районный суд города Киева дал разрешение на арест народного депутата Украины Тараса Козака.

Его подозревают в государственной измене. Служба безопасности Украины объявила Козака в розыск, сообщают в пресс-службе СБУ.

Это произошло после того, как 11 мая нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

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Пока точно неизвестно местонахождение Козака. Медведчук на избрании ему меры пресечения в суде сказал, что его соратник находится на лечении в Беларуси. Досудебное следствие продолжается.

"СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором", - говорится в сообщении СБУ.

2 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsOne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для внедрения санкций против Козака стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, во время которого установлено, что схемы по поставкам угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

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