Суд арестовал эксминистр МВД Захарченко за ввоз гранат из РФ

Суд суд заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Фото: mvs.gov.ua

20 апреля Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко и его заместителю Виктору Ратушняку меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Постановление о заочном аресте суд вынес в уголовном производстве по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из Российской Федерации, повлекшее тяжкие последствия, и организации растраты средств МВД Украины в особо крупных размерах на их растаможивание.

Такое решения дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального предварительного расследования in absentia (заочно. - Gazeta.ua).

По данным следствия, с целью вооружения личного состава работников органов внутренних дел, тогдашние должностные лица МВД организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 406 единиц гранат производства Российской Федерации.

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"Бывшие министр и его заместитель также организовали безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплату МВД Украины более одного миллиона 177 тысяч гривен таможенных платежей. Указанные гранаты не входили в перечень специальных средств, состоящих на вооружении МВД Украины и не прошли испытания Министерства здравоохранения Украина по возможности их применения к людям. 18 и 19 февраля 2014 года ввозимые таким образом гранаты российского производства были применены в центральной части города Киева к митингующим, в результате чего пострадали 86 человек", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В частности, по данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести - 23 человека, легкие - 45 человек. Один человек погиб.

Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка по делу об убийствах во время Революции достоинства в феврале 2014 года. 21 января 2021 года Офис генерального прокурора сообщил, что Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о разрешении на специальное досудебного расследования касательно экс-чиновника МВД.