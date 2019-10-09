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среда, 09 октября 2019 09:21

"Стратегия одна - минимизировать потери" - Данилюк

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&quot;Стратегия одна - минимизировать потери&quot; - Данилюк
Фото: из открытых источниковАлександр Данилюк рассказал, что могут означать для Украины нынешние скандалы.

Для президента Путина состоит более благоприятное внешнеполитическое среду, особенно в контексте отношений Украины с нашими государствами-партнерами.

Сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью LB.ua.

"Взять хотя бы посыл Трампа о целесообразности решения проблем прямым общением Зеленского с Путиным. Ну и скандал в Соединенных Штатах, в который Украина, к сожалению, оказалась вовлечена, тоже не способствует твердости нашей позиции", - отметил он.

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По словам Данилюка, для выхода из этой ситуации украинским дипломатам понадобятся слаженность команды и профессионализм.

"Непростая ситуация и в Европе: Брекзит, смена лидера в Германии, внутренние проблемы во Франции. И публикация стенограммы стала дополнительной большой каплей дегтя. Все-таки, такого рода разговоры должны оставаться конфиденциальными. Точка", - сказал Данилюк.

На счет ситуации с американскими выборами дипломат сказал, что здесь нет выигрышной стратегии, есть только одна стратегия – минимизация потерь.

"Ввиду сложившейся ситуации одним из негативных сценариев может быть хотя бы то, что любых украинских инициатив будут сторониться, потому что есть раздражение. Сейчас надо взять паузу и разработать новую стратегию, так как мы не можем потерять этот год", - подытожил он.

27 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке. Заявил, что покидает не только свою должность, но и команду президента Украины Владимира Зеленского вообще, поскольку не видит смысла продолжать работу в этой среде.

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