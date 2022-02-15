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среда, 16 февраля 2022 08:00

Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте разработали изменения в регламент и нардепы смогут голосовать онлайн. К таким шагам, по его словам, прибегают через пандемию Covid-19.

Как депутаты оценивают такую ​​инициативу – в материале Gazeta.ua.

Автор: Сергей Старостенко
  Спикер Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной Раде разработали изменения в регламент и нардепы смогут голосовать онлайн
Спикер Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной Раде разработали изменения в регламент и нардепы смогут голосовать онлайн

Нардеп от "Голоса" Кира Рудик заявила, что такую ​​инициативу не поддерживает.

"Считаем ее вредной и неконституционной. Введение онлайн-голосования может привести к злоупотреблениям. А каким образом вы будете знать – этот человек заболел или сидит на Мальдивах и оттуда голосует, чтобы сохранять себя и свою семью", – говорит Рудик.

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Также против инициативы нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Считаю ее крайне опасной, учитывая, что элементом гибридной войны являются кибератаки. Страна в смартфоне, смартфон в руках Путина – вот этого я боюсь. Такие действия могут применить для любой измены. Это нарушение Конституции, не предусматривающей никакого онлайн-голосования. Это могут использовать для шагов в сторону России. В парламенте мы этого не допустим. Это ликвидация парламентаризма. Должен быть план, если Рада не сможет собираться, но это ни в коем случае не онлайн-голосование", – отмечает нардеп.

Депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк рассказала, что может быть смешаная система голосования.

"Мы рассматриваем возможность введения онлайн-голосования для больных Covid-19. Это смешанная система голосования. Для тех, кто находится в зале, голосуют там. И возможность подключить именно больных", – говорит Шуляк.

Нардеп от "СН" Виталий Безгин поделился, что такая инициатива может быть полезна.

"Когда парламенту нужно будет собирать 300 голосов, то такая норма позитивна, необходима. Она отвечает современным вызовам. Есть западноевропейские страны, которые такие инструменты внедрили", – говорит Безгин.

Его коллега по фракции Александр Качура говорит, что это, может быть, правильная инициатива, но все зависит от ее реализации.

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"Я категорически против, чтобы всю Рада перевести в онлайн. Это было бы неконституционно. Но у нас есть люди, которые болеют и хотят принимать решения, но не могут этого сделать. Поэтому эта инициатива может работать только в исключительном порядке, согласно регламенту. Но это не должно быть так, что ты уехал на море, сделал себе сертификат и голосуешь", – говорит Качура.

Внефракционный депутат, экспредседатель Верховной Рады Дмитрий Разумков называет такие идеи "аморальными".

"Это безнравственно и вне закона. Для этого нет оснований. Если они так переживают за свое здоровье, пусть напишут заявление о сложении мандата. Придут другие, которые не будут бояться ходить на Грушевского, 5. Онлайн-голосование депутатов можно сделать после того, как мы запустим онлайн-работу медиков, онлайн-армию и все остальное. Какое онлайн голосование сейчас? Надо хотя бы почитать Конституцию – раз, регламент – два, и иметь совесть – три. Работа народного депутата менее сложна, чем у медика или военного" , – говорит Разумков.

Добавляет, что намерен регистрировать постановление, что народные депутаты должны постоянно находиться в Киеве.

"Должны быть готовы к любым событиям. Власть должна находиться на местах и ​​быстро реагировать на стоящие перед страной вызовы", - говорит народный депутат.

В Верховной Раде разработали изменения в регламент относительно онлайн-голосования, сказал спикер Руслан Стефанчук на брифинге. "Рабочая группа наработала предложение гибридного голосования. Когда голосуют в зале, а онлайн приобщаются депутаты, имеющие тест ПЦР, что у них есть болезнь", - рассказал спикер.

Такие депутаты, по словам Стефанчука, будут голосовать поднятием карты зеленого, красного или желтого цвета.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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