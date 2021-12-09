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четверг, 09 декабря 2021 13:32

Штрафы до 51 тыс. грн: правительство предлагает наказывать за отрицание агрессии России

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Штрафы до 51 тыс. грн: правительство предлагает наказывать за отрицание агрессии России
Политиков смогут оштрафовать за отрицание агрессии. Фото: Кабинет министров

Кабинет министров предлагает усилить ответственность публичных лиц за отрицание агрессии России против Украины.

В правительстве поддержали два законопроекта, которые предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ и попытки легитимизировать оккупацию территорий Украины, сообщил премьер Денис Шмыгаль в Telegram.

"Закон будет касаться как раз политических деятелей. Уверен, что Верховная Рада поддержит такую инициативу", - указал он.

Законопроект предусматривает штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн и от 34 тыс. грн до 51 тыс. грн в случае повторного нарушения.

Оштрафовать могут национальных и иностранных публичных деятелей и уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления политически значимых лиц.

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Публичным возражением будут считать изображение Крыма или Донбасса российским, или как отдельного территориального субъекта и отрицание попыток РФ легализовать и легитимизировать оккупацию Крыма.

Россия на протяжении последних недель активизировала дезинформацию против Украины в соцсетях и СМИ. Такой уровень пропаганды был в 2014 году перед вторжением РФ в Украину, сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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Дата
09
декабря

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