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вторник, 17 июля 2018 09:59

Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
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Митинг под САП
Фото: twitter.com/Shabunin
Митинг под САП
Митинг под САП
Митинг под САП
Митинг под САП

Молодчики напали на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и облили зеленкой.

Это произошло во время акции протеста против нынешней власти, организованной Ильей Кивой возле Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он также попал под удар - шарики с зеленкой, которые не попали в Шабунина, полетели в него.

Шабунин пытался объяснить протестующим, что антикоррупционные органы пытаются очистить государство от коррупционных политиков. Однако те не захотели слушать. После непродолжительной схватки молодых людей с Шабуниным, полиция отвела антикоррупционера от толпы.

Митинг "ведет" Кива. Активисты - преимущественно пожилые женщины и студентки.

Митингующие скандируют "Ганьба и "Порошенко на нары". Они требуют уголовной ответственности для президента Петра Порошенко, его бизнес-партнеров, а от директора НАБУ Артема Сытника и антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого - уволиться.

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Советник министра внутренних дел Илья Кива называет себя главой Социалистической партии. В СПУ утверждают, что исключили Киву из рядов политсилы, а в состав политсовета он попал с помощью фальсификаций Минюста.

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