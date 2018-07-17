Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой

Фото: twitter.com/Shabunin

Молодчики напали на руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и облили зеленкой.

Это произошло во время акции протеста против нынешней власти, организованной Ильей Кивой возле Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он также попал под удар - шарики с зеленкой, которые не попали в Шабунина, полетели в него.

Шабунин пытался объяснить протестующим, что антикоррупционные органы пытаются очистить государство от коррупционных политиков. Однако те не захотели слушать. После непродолжительной схватки молодых людей с Шабуниным, полиция отвела антикоррупционера от толпы.

Митинг "ведет" Кива. Активисты - преимущественно пожилые женщины и студентки.

Митингующие скандируют "Ганьба и "Порошенко на нары". Они требуют уголовной ответственности для президента Петра Порошенко, его бизнес-партнеров, а от директора НАБУ Артема Сытника и антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого - уволиться.

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Советник министра внутренних дел Илья Кива называет себя главой Социалистической партии. В СПУ утверждают, что исключили Киву из рядов политсилы, а в состав политсовета он попал с помощью фальсификаций Минюста.