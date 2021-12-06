Сторонник Лукашенко, владелец биктоинов и критик Зеленского: нардепы получили 3 млн грн компенсации за жилье

Народные депутаты ежемесячно получают компенсацию за аренду жилья или гостиничного номера.

Об этом есть данные на сайте ВР, сообщает Gazeta.ua.

В ноябре из государственного бюджета на компенсацию потратили 3,05 млн грн.

20 150 грн за жилье получил депутат из "Слуги народа" Юрий Камельчук. В декларации депутата есть биткоины на общую сумму более 565 тыс. грн. У жены Татьяны биткоинов на 322 тыс. грн. На этом декларация Камельчука не заканчивается. За годовую работу в Верховной Раде депутат получает 504 480 тыс. грн, а жена от бизнеса в год получает 910 тыс. Также супруги хранят наличные деньги - $41 тыс. и 581 800 грн.

Выплату 20 тыс. грн. получил Евгений Шевченко. Он отличился любовью к Лукашенко и поездками в гости к самопровозглашённому президенту.

Максим Бужанский получил компенсацию за жилье в размере 20 150 грн. В декларации нардеп указал часы за 556 тыс. грн, а за год работы в Верховной Раде получают 478 335 грн. Депутат считает, что "единственный результат Майдана - легализация нацизма", а журналистку издания "НВ" Ольгу Духнич обозвал "тупой овцой".

Роман Соха получил за ноябрь 18 500 грн. Он подверг критике президента Владимира Зеленского и вышел из партии. Депутат вошел в межфракционное объединение Разумкова "Умная политика".

На компенсацию жилья народным депутатам ежегодно выделяют денежные средства. За год на компенсации из государственного бюджета уходит примерно 40 млн. грн.