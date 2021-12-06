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Сторонник Лукашенко, владелец биктоинов и критик Зеленского: нардепы получили 3 млн грн компенсации за жилье
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Полный перечень народных депутатов, которые получают компенсации за жилье
Полный перечень народных депутатов, которые получают компенсации за жилье

Народные депутаты ежемесячно получают компенсацию за аренду жилья или гостиничного номера.

Об этом есть данные на сайте ВР, сообщает Gazeta.ua.

В ноябре из государственного бюджета на компенсацию потратили 3,05 млн грн.

20 150 грн за жилье получил депутат из "Слуги народа" Юрий Камельчук. В декларации депутата есть биткоины на общую сумму более 565 тыс. грн. У жены Татьяны биткоинов на 322 тыс. грн. На этом декларация Камельчука не заканчивается. За годовую работу в Верховной Раде депутат получает 504 480 тыс. грн, а жена от бизнеса в год получает 910 тыс. Также супруги хранят наличные деньги - $41 тыс. и 581 800 грн.

Выплату 20 тыс. грн. получил Евгений Шевченко. Он отличился любовью к Лукашенко и поездками в гости к самопровозглашённому президенту.

Максим Бужанский получил компенсацию за жилье в размере 20 150 грн. В декларации нардеп указал часы за 556 тыс. грн, а за год работы в Верховной Раде получают 478 335 грн. Депутат считает, что "единственный результат Майдана - легализация нацизма", а журналистку издания "НВ" Ольгу Духнич обозвал "тупой овцой".

Роман Соха получил за ноябрь 18 500 грн. Он подверг критике президента Владимира Зеленского и вышел из партии. Депутат вошел в межфракционное объединение Разумкова "Умная политика".

На компенсацию жилья народным депутатам ежегодно выделяют денежные средства. За год на компенсации из государственного бюджета уходит примерно 40 млн. грн.

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