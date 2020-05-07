Шторм нарастает – группа "Первого декабря" призвала политиков опомниться

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1863
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1899
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 963
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1440
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1881
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1620
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3600
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
5
4
7
4
3
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Видео
Все видео
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Жена Зеленского в видеоролике заговорила о "ментальных различиях"
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1503
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1170
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3744
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2628
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1215
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 14:15

Шторм нарастает – группа "Первого декабря" призвала политиков опомниться

  Комментировать
Шторм нарастает – группа &quot;Первого декабря&quot; призвала политиков опомниться
Группа "Первого декабря": Мы хорошо знаем, кого мы сделаем виновными, если, не дай Бог, наша лодка развалится. Но лучше быть благодарными тем, кто удержит ее на плаву

В связи с мировым кризисом инициативная группа "Первого декабря" призвала власть и оппозицию принимать ответственные решения и вместе работать над спасением страны.

Документ 6 мая подписали Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

Полный текст обращения:

Пандемия Covid-19 заставляет весь мир задуматься о своей ближайшей судьбе и предоставляет шансы умным и смелым странам осуществить позитивные шаги в новое будущее. Украина при определенных условиях может быть среди таких успешных стран. Но многим трудно поверить, что руководство государства и общество способны принять ответственные решения.

Сегодня мы утверждаем: несмотря на все трудности, сделать это все еще возможно. Успех, однако, не придет сам собой.

Специалисты в один голос говорят об "идеальном шторме", то есть о том, что пандемия и экономический кризис изменят прежнюю картину мира. Но украинский политикум - прежде всего властный - все еще не может выйти из предвыборной риторики. Он и дальше питается милыми сердцу антагонизмами и радуется просчетам своих соперников. Поэтому "идеален" не только шторм - "идеальна" также способность руководителей и пассажиров украинской лодки потопить ее при первых же штормовых волнах.

Нынешний "шторм", с одной стороны, разрушает все планы, а с другой - создает новые возможности

Мы признаем, что состязательность стратегий развития государства является двигателем его прогресса. Однако наступает время, когда следует прекратить ссоры и вражду - тем более сейчас, когда штормовые волны с каждым днем ​​нарастают. Время опомниться и распределить роли, как не только спасти лодку, но и добраться до безопасного берега. Ведь нынешний "шторм", с одной стороны, разрушает все планы, а с другой - создает новые возможности, в частности в реформировании. Надо иметь мужество принять первое и не упустить второго.

Президенту и его команде следует честно признать, что популистская риторика, с которой они выиграли выборы, сегодня является бессильной. Мы оставляем специалистам определять, насколько предвыборная программа президента была реалистичной вначале. Для нас гораздо важнее, что она в своей популистской части является полностью неадекватной обстоятельствам нынешнего времени. Упираться и не признавать этого - путь в небытие.

Так же и демократической оппозиции следует осознать, что взбудораженное общество может и не пригласить ее к рулю власти исправлять то, что было напартачено. Потому что может сломаться сам руль.

Обе стороны должны объяснить народу, что в нынешних экстремальных условиях было бы безответственно продолжать прежние модели политического противостояния. Интересы государства и общественного выживания требуют полной мобилизации профессионального и управленческого потенциала Украины независимо от партийной принадлежности. Страна нуждается в четкой и комплексной программе преодоления кризисных перегрузок, а также - и в не меньшей степени - четкой и понятной коммуникации с народом, поскольку без параллельной мобилизации самого общества любые программы обречены на поражение.

Президенту следует осознать, что его вероятный выбор в пользу антимайданного кадрового "резерва" не спасет ни его, ни страну

Вместе с тем следует решительно отстранить от руля тех, кто уже не раз показал свою ангажированность в подрывных планах Кремля, ставил свои эгоистические интересы превыше интересов государства. В частности, президенту Украины следует осознать, что его вероятный выбор в пользу антимайданного кадрового "резерва", который жаждет реванша, не спасет ни его, ни страну.

Не нам давать правительству рекомендации по сфере экономики. Впрочем, один аргумент лежит на поверхности. В нынешних условиях важно не только привлечение международной помощи, но и создание законодательных и финансовых предпосылок для стремительного развития малого и среднего бизнеса. Иными словами, надо дать народу возможность спасти себя самому. Если это сумели когда-то осознать большевики, отказавшись на время от своих идеологических догм и введя НЭП, то правительство, которое декларирует демократические принципы и принципы свободного рынка, должно сделать это и подавно.

Мы хорошо осознаем, насколько трудно будет нарастить ростки понимания там, где бурлят недоверие и вражда. Тем большей будет заслуга тех политиков, которые смогут погасить свои амбиции и принять парадигму сотрудничества ради спасения страны.

Приходится повторить: все мы хорошо знаем, кого мы сделаем виновными, если, не дай Бог, наша лодка развалится. Но лучше быть благодарными тем, кто удержит ее на плаву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведчук и "1+1" распространяют российский фейк о коронавирусе - Госдеп США

С декабря прошлого года мир находится в плену коронавирусной инфекции, от которой до сих пор не изобрели вакцины. По состоянию на 7 мая, от Covid-19 умер 263 831 человек. Более 3,7 млн инфицированы.

Из-за распространения инфекции страны живут в карантинном режиме. Из-за ограничительных мер даже самые сильные экономики мира падают. Мировому ВВП прогнозируют наибольшее в послевоенном периоде падение - на 3,9%. А европейской экономике - 7,4%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шторм нарастает – группа "Первого декабря" призвала политиков опомниться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне

В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями

В доме серийного убийцы нашли останки 200 жертв

Подписали документ, который изменил жизнь Европы

Миллионер-украинец погиб на российском вокзале

Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе

Город накрыло раскаленным пеплом

Националистов судили на показательном процессе

Шедевр похитили за 50 секунд

В Украине появились 200 000 одной монетой

Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

Россия и Япония обменялись территориями

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

Начали изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 33471
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 14544
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 9090
Задержали банду, которая похищала людей
Задержали банду, которая похищала людей Просмотров: 8874
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 7713
Политика
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
Рада запустила бесплатное массовое тестирование на Covid-19
5
 Просмотров: 468
В Совете Европы беспокоятся о независимости НАБУ
В Совете Европы беспокоятся о независимости НАБУ Просмотров: 45
У Зеленского заявили о плане Б для Донбасса
У Зеленского заявили о плане Б для Донбасса Просмотров: 1314
Бывший глава налоговой заявил об обысках
Бывший глава налоговой заявил об обысках Просмотров: 207
Кабмин уволил языкового омбудсмена
Кабмин уволил языкового омбудсмена Просмотров: 396
Больше всего комментируют
7
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
3
На Рябошапку завели дело
Голосов: 16272
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua