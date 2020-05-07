Шторм нарастает – группа "Первого декабря" призвала политиков опомниться

Группа "Первого декабря": Мы хорошо знаем, кого мы сделаем виновными, если, не дай Бог, наша лодка развалится. Но лучше быть благодарными тем, кто удержит ее на плаву

В связи с мировым кризисом инициативная группа "Первого декабря" призвала власть и оппозицию принимать ответственные решения и вместе работать над спасением страны.

Документ 6 мая подписали Александра Гнатюк, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Игорь Козловский, Мирослав Маринович, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

Полный текст обращения:

Пандемия Covid-19 заставляет весь мир задуматься о своей ближайшей судьбе и предоставляет шансы умным и смелым странам осуществить позитивные шаги в новое будущее. Украина при определенных условиях может быть среди таких успешных стран. Но многим трудно поверить, что руководство государства и общество способны принять ответственные решения.

Сегодня мы утверждаем: несмотря на все трудности, сделать это все еще возможно. Успех, однако, не придет сам собой.

Специалисты в один голос говорят об "идеальном шторме", то есть о том, что пандемия и экономический кризис изменят прежнюю картину мира. Но украинский политикум - прежде всего властный - все еще не может выйти из предвыборной риторики. Он и дальше питается милыми сердцу антагонизмами и радуется просчетам своих соперников. Поэтому "идеален" не только шторм - "идеальна" также способность руководителей и пассажиров украинской лодки потопить ее при первых же штормовых волнах.

Нынешний "шторм", с одной стороны, разрушает все планы, а с другой - создает новые возможности

Мы признаем, что состязательность стратегий развития государства является двигателем его прогресса. Однако наступает время, когда следует прекратить ссоры и вражду - тем более сейчас, когда штормовые волны с каждым днем ​​нарастают. Время опомниться и распределить роли, как не только спасти лодку, но и добраться до безопасного берега. Ведь нынешний "шторм", с одной стороны, разрушает все планы, а с другой - создает новые возможности, в частности в реформировании. Надо иметь мужество принять первое и не упустить второго.

Президенту и его команде следует честно признать, что популистская риторика, с которой они выиграли выборы, сегодня является бессильной. Мы оставляем специалистам определять, насколько предвыборная программа президента была реалистичной вначале. Для нас гораздо важнее, что она в своей популистской части является полностью неадекватной обстоятельствам нынешнего времени. Упираться и не признавать этого - путь в небытие.

Так же и демократической оппозиции следует осознать, что взбудораженное общество может и не пригласить ее к рулю власти исправлять то, что было напартачено. Потому что может сломаться сам руль.

Обе стороны должны объяснить народу, что в нынешних экстремальных условиях было бы безответственно продолжать прежние модели политического противостояния. Интересы государства и общественного выживания требуют полной мобилизации профессионального и управленческого потенциала Украины независимо от партийной принадлежности. Страна нуждается в четкой и комплексной программе преодоления кризисных перегрузок, а также - и в не меньшей степени - четкой и понятной коммуникации с народом, поскольку без параллельной мобилизации самого общества любые программы обречены на поражение.

Президенту следует осознать, что его вероятный выбор в пользу антимайданного кадрового "резерва" не спасет ни его, ни страну

Вместе с тем следует решительно отстранить от руля тех, кто уже не раз показал свою ангажированность в подрывных планах Кремля, ставил свои эгоистические интересы превыше интересов государства. В частности, президенту Украины следует осознать, что его вероятный выбор в пользу антимайданного кадрового "резерва", который жаждет реванша, не спасет ни его, ни страну.

Не нам давать правительству рекомендации по сфере экономики. Впрочем, один аргумент лежит на поверхности. В нынешних условиях важно не только привлечение международной помощи, но и создание законодательных и финансовых предпосылок для стремительного развития малого и среднего бизнеса. Иными словами, надо дать народу возможность спасти себя самому. Если это сумели когда-то осознать большевики, отказавшись на время от своих идеологических догм и введя НЭП, то правительство, которое декларирует демократические принципы и принципы свободного рынка, должно сделать это и подавно.

Мы хорошо осознаем, насколько трудно будет нарастить ростки понимания там, где бурлят недоверие и вражда. Тем большей будет заслуга тех политиков, которые смогут погасить свои амбиции и принять парадигму сотрудничества ради спасения страны.

Приходится повторить: все мы хорошо знаем, кого мы сделаем виновными, если, не дай Бог, наша лодка развалится. Но лучше быть благодарными тем, кто удержит ее на плаву.

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С декабря прошлого года мир находится в плену коронавирусной инфекции, от которой до сих пор не изобрели вакцины. По состоянию на 7 мая, от Covid-19 умер 263 831 человек. Более 3,7 млн инфицированы. Из-за распространения инфекции страны живут в карантинном режиме. Из-за ограничительных мер даже самые сильные экономики мира падают. Мировому ВВП прогнозируют наибольшее в послевоенном периоде падение - на 3,9%. А европейской экономике - 7,4%.