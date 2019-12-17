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вторник, 17 декабря 2019 16:46

Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек

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Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
Фото столкновения с Facebook.

Под Верховной Радой во время акций против закона о рынке земли полицейские задержали 26 участников

Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, двое из них госпитализированы.

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей", - рассказал Шкиряк.

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17 декабря во время митинга под Верховной Радой против принятия закона о рынке земли произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и правоохранителями.

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Дата
17
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