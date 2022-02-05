"Столкновение с Россией будет, но не полномасштабное" - экс-посол Чалый

Экс-посол США Чалый: "Россию может остановить пакет санкций". Фото: voanews.com

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что столкновение с Россией будет.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"Столкновение с Россией будет, но не полномасштабное. А сейчас Россию может остановить пакет санкций. Его в ближайшие дни обещают подготовить совместно республиканцы и демократы. Там будет ленд-лиз как во времена Второй мировой войны - безвозмездная поставка оружия, серьезные экономические меры. Если они это сделают, это будет еще один холодный душ на голову Путина", - сказал дипломат.

Чалый также добавил, что сомневается в перспективе Минских соглашений.

"Россия расстреляла их градами и накрыла миллионом российских паспортов. Их реанимировать очень сложно. И сценарий будет другой, скорее всего", - добавил он.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что намерен "в ближайшей перспективе" направить дополнительных военных на территорию стран НАТО в Восточной Европе. Тем временем Пентагон привел в повышенную боеготовность 8,5 тыс. военнослужащих для возможного развертывания в странах НАТО в Восточной Европе.