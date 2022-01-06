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четверг, 06 января 2022 15:01

Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом

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Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом
Стефанчук говорит, что чувствует себя нормально. Фото: Reuters

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook 6 января.

"Новый год начался с новых хлопот – коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура", – написал он.

Стефанчук призвал сдать тест на коронавирус тех, кто контактировал с ним в последние дни.

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12 ноября 2020 года Стефанчук заразился коронавирусом в первый раз.

В среду в Украине зафиксировали 6632 новых случая инфицирования коронавирусом. Это больше, чем во вторник. В частности, заболели 240 детей и 182 медработника.

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Дата
06
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