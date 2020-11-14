Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о референдуме

На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. Фото из открытых источников

Верховная Рада на следующей пленарной неделе, которая начнется 17 ноября, планирует рассмотреть президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум № 3612 во втором чтении.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук при видеообращение в Facebook в рамках видеоблога президента Владимира Зеленского.

"На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. По-моему, это очень символично, что принятие такого закона происходит именно в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украины", - заявил Стефанчук.

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Ранее в Зеленского рассказали, когда Рада возьмется за законопроект о роспуске КСУ.