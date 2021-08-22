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воскресенье, 22 августа 2021 05:58

Штаты поблагодарили Украину за помощь в эвакуации американцев из Афганистана

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Штаты поблагодарили Украину за помощь в эвакуации американцев из Афганистана
Также глава Госдепартамента выразил глубокую благодарность партнерам за предложение переселить афганцев из группы риска. Фото: Reuters

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен поблагодарил ряд государств за помощь с транзитом американцев и других людей через свои территории в безопасное место. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

"Я бы хотел выразить особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции. Бахрейн, Дания, Франция, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Узбекистан предоставили или скоро предоставят американцами или, в некоторых случаях, другим гражданам транзит через свои территории в безопасное место", - говорится в заявлении.

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Также глава Госдепартамента оказал глубокую признательность партнерам за предложение переселить афганцев из группы риска. Среди них, кроме Украины, также Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда и Уганда.

21 августа из столицы Афганистана Кабул вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. На его борту - эвакуированные лица.

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