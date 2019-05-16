Стало известно, кто приедет от НАТО на инаугурацию Зеленского

На инаугурацию Зеленского приедет помощник генсека НАТО. Фото: Цензор.НЕТ

На церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского НАТО будет представлять помощник генерального секретаря нато, посол Алехандро Алваргонзалес.

Посол Алваргонзалес также примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО, пишет "Европейская правда".

Ранее глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что в Брюсселе еще не решили, кто из представителей ЕС будет присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского.

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16 мая Верховная Рада решила, что приведение к присяге новоизбранного Президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.