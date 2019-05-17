Стало известно, кто из президентов приедет на инаугурацию Зеленского

Подтвердили присутствие президентов страны Балтии, Грузии и Венгрии. Фото: "Прямой"

Участие в инаугурации Владимира Зеленского подтвердили президенты стран Балтии, Грузии и Венгрии.

Украина не высылала приглашения официальным лицам Российской Федерации, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает "Interfax-Украина".

"Российская Федерация не была приглашена на мероприятия по случаю инаугурации. Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сообщила Зеленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко создал оргкомитет для инаугурации Зеленского

В эфире телеканала "112.Украина" она отметила, что приглашение продолжают подтверждать.

Участие в инаугурации Зеленского вице-президента США Майка Пенса еще не подтвердилось.

Европейский Союз на церемонии инаугурации Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.